„Das einzig Nachhaltige an der Atomkraft sind die Risiken“

Weltweite Reaktoren

Laut Atombehörde sind derzeit 444 Reaktoren in Betrieb, die neuesten Reaktoren gingen im Jänner in Indien und im März in Pakistan ans Netz. 54 Reaktoren werden derzeit gebaut.

Europa

Derzeit sind 73 KKW in 17 Ländern mit 183 Reaktorblöcken am Netz und 14 Reaktoren in acht Ländern in Bau.

Anteil an Stromproduktion

Der Anteil der Kernkraft am weltweiten Strommix liegt bei rund elf Prozent, am größten ist er der Anteil in Frankreich (71%). Groß ist der Nuklear-Anteil am Strommix rund um Österreich: Slowakei 54%, Ungarn 49%, Slowenien 37%, Tschechien 35%, Schweiz 24% und Deutschland 12%.