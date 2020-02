Millionenpleite eines Sportgeräte-Händlers

Die Antragstellerin bezog ihre Waren von den Werken der der deutschen Kettler Gruppe und ab Dezember 2018 von der deutschen Kettler Freizeit GmbH. „Nachdem diese in Deutschland in wirtschaftliche Notlage geriet und die deutschen Werke infolge einer Insolvenz Ende 2019 geschlossen wurden, musste die Antragstellerin aufgrund des Ausfalls des Produktherstellers Wege für einen alternativen nachhaltig gesicherten Produktnachschub finden“ zitiert der Gläubigerschutzverband Creditreform aus dem Insolvenzantrag. „Dafür wurden unverzüglich Gespräche mit wesentlichen Vertragspartnern und Stakeholdern geführt, die zum Jahresende 2019 auch eine Wiederherstellung des Produktnachschubs in Aussicht stellten. Durch den überraschenden gesundheitsbedingten Rücktritt des ehemaligen Geschäftsführers haben sich die Sanierungsmaßnahmen und insbesondere der Einstieg eines Investors aber verzögert.“

Der neue Geschäftsführer der Kettler Austria GmbH musste jetzt die Reißleine ziehen und hat ein Sanierungsverfahren beantragt. Dieses wurde heute, Freitag, am Landesgericht Salzburg eröffnet. Das bestätigt Gerhard Weinhofer vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER.

Laut KSV1870 sind rund 55 Gläubiger und 10 Arbeitnehmer betroffen. Das Unternehmen soll fortgeführt werden.