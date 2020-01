Millionenpleite eines Luxusyachten-Ausrüsters mit 44 Beschäftigten

Schulden und Vermögen

Die Verbindlichkeiten betragen laut KSV1870 rund 5,44 Millionen, davon entfallen 2,947 Millionen Euro, 440.000 Euro und 283.600 Euro auf drei Banken, 1,31 Millionen Euro auf Kreditgeber, 66.300 Euro auf Leasing, 147.100 Euro auf die Gebietskrankenkasse, 80.000 Euro auf die Dienstnehmer und 29.900 Euro auf die Gemeinde.

Die Aktiva werden laut KSV1870 mit 3,06 Millionen Euro beziffert. Die Aktiva bestehen aus der Betriebsliegenschaft (1,5 Millionen Euro), dem Maschinenpark in Höhe von 400.000 Euro, der Betriebsausstatung (300.000 Euro) und offenen Forderungen in Höhe von 866.500 Euro.

Die Betriebsliegenschaft in Bruggen im Bezirk Spittal an der Drau ist mit Pfandrechten zugepflastert. So finden sich vier Pfandrechte darauf, zwei in Höhe von je 780.000 Euro, eines in Höhe von 200.000 Euro und eines in Höhe von 2,25 Millionen Euro.