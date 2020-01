Millionenpleite eines bekannten Zeitschriften-Verlages

Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und gibt die Zeitschriften Universum Magazin, Land der Berge, Vinaria, Laufsport-Marathon und Hausträume heraus. Jetzt musste der Verlag den Weg zum Konkursgericht antreten.

Die Firma LW Werbe- und Verlags GmbH mit Sitz in Krems an der Donau hat am Landesgericht Krems den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Das bestätigt Gerhard Weinhofer von Creditreform dem KURIER.

Die Insolvenzursachen liegen in der sich verändernden Medienwelt, im Rückgang der Auflagezahlen im gesamten Printbereich, in rückläufigen Anzeigenerlösen und in der Beendigung der Kooperation mit dem ORF betreffend der Titelrechte am Magazin Universum.

Über die 100%ige Tochtergesellschaft SPORTZEITUNG Verlags-GmbH wurde heute ebenfalls ein Insolvenzverfahren beantragt. Diese soll geschlossen werden.

Es sind 12 Arbeitnehmer und rund 40 Gläubiger betroffen. Die Passiva belaufen sich auf rund 2,06 Millionen Euro Das Unternehmen soll fortgeführt werden. Den Gläubigern wird eine Quote von 20% angeboten.