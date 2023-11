Millionenpleite eines bekannten Mode-Händlers

Auslöser Covid-Krise

„Bei der Firma handelt es sich um ein etabliertes Modeunternehmen, welches seit Beginn der 90er Jahre Mode mit eigener Handschrift entwirft. Zudem wird seit Anfang der 2000er Jahre ein Online-Shop betrieben. Der Schwerpunkt der Handelsware liegt gemäß eigenen Angaben ausschließlich in der Damen Oberbekleidung und der Schwerpunkt des Großhandels befindet sich in Deutschland“, so der AKV. Neben dem Onlinehandel betreibt BLAUMAX in der Wiener Innenstadt zwei stationäre Shops und einen in Kitzbühel.