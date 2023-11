Millionenpleite eines bekannten Kinderschuh-Herstellers

Die Rede ist von der Ferdinand Richter GmbH & Co KG mit Sitz in Graz. Sie hat heute einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beim LG fĂŒr ZRS Graz eingebracht. Laut Creditreform sind 20 BeschĂ€ftigte und 114 GlĂ€ubiger betroffen.

„Die Ferdinand Richter GmH & Co KG ist eine von Europas fĂŒhrenden sowie traditionsreichsten Herstellern von Kinderschuhen, wobei bereits seit dem Jahr 1893 unter der Marke „Richter“ hochqualitative Kinderschuhe hergestellt werden“, heißt es weiter. „Die ursprĂŒnglich in Pasching situierte Gesellschaft wurde im Jahr 2020 auf den nunmehrigen RechtstrĂ€ger umgewandelt, nachdem es im Jahr 2019 auch zu einem Wechsel in der FĂŒhrungsebene gekommen ist.“