Millionenpleite eines bekannten Hotels beim Red Bull Ring

Hotel, Restaurant, Shop

Die Rede ist von Ring Rast Betriebs-GmbH mit Sitz in 8724 Spielberg. Sie hat einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beim LG Leoben eingebracht hat.

Das Unternehmen gliedert sich in drei Unternehmensteilbereiche: Hotel (Zimmer 32 und Bettenanzahl 104), Restaurant (ca. 300 Plätze im Innenbereich und 250 Plätze im Außenbereich) und Shop. Weiters wird am gleichen Standort am Wochenende das BBC-Restaurant LAZARUS betrieben. Im Unternehmen werden aktuell 23 Dienstnehmer beschäftigt.