Millionenpleite eines bekannten Fensterherstellers

"2018 kaufte die EKU Service GmbH eine Gesellschaft in Kärnten. Die Geschäftsverbindung mit dieser Schwestergesellschaft endete letztendlich mit hohem finanziellen Aufwand auch für die Antragstellerin. In den letzten Jahren wurden diese Altlasten bestmöglich bereinigt. 2023 erfolgte eine Umstellung des Profilsystems, und damit zusammenhängend eine Umstellung auf einen neuen Profillieferanten. Weiters wurde eine neue Branchensoftware implementiert. Diese Investitionen / Umstellungen lösten höhere Kosten bei der Antragstellerin als geplant aus. Darüber hinaus war die Produktivität in der Umstellungsphase länger negativ beeinflusst als angenommen", zititiert Creditreform aus dem Insolvenzantrag.

Die Rede ist von der EKU GmbH mit Sitz in Wiener Neustadt. Sie hat am Landesgericht Wiener Neustadt einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Das bestätigt Sabine Schnecker von Creditreform dem KURIER. 35 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.