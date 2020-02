Millionenpleite eines bekannten Fenster-Herstellers

Am Montag wurde diese Großinsolvenz bereits avisiert, jetzt ist sie fix: Das oberösterreichische Traditionsunternehmen Wick Fenster & Sonnenschutz GmbH hat ein Sanierungsverfahren beantragt. Laut KSV1870 produziert der Betrieb Fenster und Haustüren aus Kunststoff, Kunststoff-Alu, Holz und Holz-Alu. Fenster und Haustüren werden unter der Vertriebsschiene „Wicknorm“ verkauft. Es werden ferner Sonnenschutzinstallationen produziert und unter der Vertriebsschiene „Kosmos“ vertrieben.

Das Unternehmen hat zwar seinen Sitz in 4655 Vorchdorf, Feldhamer Straße 2, befindet sich jedoch an dieser Adresse nur die Produktion, während die Verwaltung und Geschäftsleitung am Betriebsstandort in 4020 Linz, Wiener Straße 125 stattfinden. Die täglich faktische Leitung des Unternehmens erfolgt laut KSV1870 im Sprengel des Landesgerichtes Linz und wurde der Antrag auf Insolvenzeröffnung daher bei diesem Gericht eingebracht.

"Zu den Ursachen der Insolvenz wird im Antrag ausgeführt, dass sich einerseits der Preiskampf in der Fenster- und Sonnenschutzbranche in den vergangenen Jahren maßgeblich verschärft habe. Insbesondere aus Osteuropa seien neue (Billig-)Anbieter auf den Markt gedrängt, wodurch erzielbare Margen unter Druck geraten seien", heißt es laut KSV1870. "Ferner hätten Meinungsverschiedenheiten zwischen den damaligen Hälfteeigentümern, den Brüdern Manfred und Hermann Wick zu einem „Spaltungsprozess“ des Unternehmens geführt. Letztlich insolvenzauslösend sei der Umstand gewesen, dass die Hausbank die gesamte Geschäftsverbindung mit Schreiben vom 20.Februar 2020 gekündigt habe."