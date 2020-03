Millionenpleite eines bekannten Fassadenbau-Unternehmens

Die Zukunft

Das Unternehmen, das auch ins Visier der Finanzpolizei geraten ist, ist grundsätzlich profitabel. Für die Saison 2020 liegen fixe Auftträge in einem Gesamtvolumen in Höhe von zwei Millionen Euro vor. Der Deckungsbeitrag beträgt 15 Prozent. Die Aufträge sind bis Ende Juli zu erfüllen. Die Kunden haben die Aufrechterhaltung der Aufträge in einem Sanierungsverfahren in Aussicht gestellt. Die Sanierungsplan-Quote soll zum größten Teil aus dem Betriebsüberschuss finanziert werden.