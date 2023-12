Millionenpleite eines Abbruch- und Bauunternehmens

Schulden und Vermögen

„Die Verbindlichkeiten der Schuldnerin belaufen sich auf rund neun Millionen Euro und bestehen insbesondere beim Finanzamt, der ÖGK, der BUAK, bei Banken und diversen Lieferanten“, heißt es weiter. Zu etwaigen Aktiva werden keine Angaben gemacht. In der Bilanz 2021 werden Sachanlagen in Höhe von 5,133 Millionen Euro und VorrĂ€te in Höhe von 3,748 Millionen Euro angefĂŒhrt. Der Bilanzgewinn 2021 betrug mehr als eine Million Euro.

„Die Schuldnerin erklĂ€rt, dass sie mit einer Schließung des Unternehmens einverstanden ist“, heißt es weiter.