Millionenpleite einer bekannten Holzbau-Gruppe

„Unser Versprechen ist ganz einfach: Es lautet 100% Nature. Wir halten es, indem wir reines Holz bearbeiten. Mit nichts weiter als Feuer, Wasser und ehrbarem Werkzeug aus Metall. Zu Unikaten für das Design und die Einrichtung von Lebensräumen. Einsetzbar in einem Anwendungsradius von 360° und in allen fünf Dimensionen: Innen und außen, unten und oben. Und mittendrin. Mareiner Interieur gibt Ihnen Bretter, Paneele und Designplatten zur Hand. Für Boden, Decke, Wand sowie Möbel- und Objektbau.“ Heißt es auf der Firmen-Homepage. „Mareiner Exterieur bietet Ihnen die Komplettausstattung für Fassade und Terrasse. In einem Reichtum von Hölzern und Verarbeitungen, die zueinander passen wie die Bäume im Wald. Und falls Sie etwas Bestimmtes suchen, das Sie in unserem Sortiment nicht so finden wie Sie sich das vorstellen: Dann entwickeln und produzieren wir das ganz individuell für Sie. Denn wir von Mareiner liefern in Wirklichkeit nicht einfach schönes Holz. Sondern die richtige Lösung für Ihren Gestaltungswunsch.“

Die Rede ist von der Mareiner-Gruppe bestehend aus der HD Holding GmbH, der Mareiner Holz GmbH und der Mareiner Altholz GmbH mit Sitz in St. Marein im Mürztal (Stmk) und Schlierbach (OÖ). Über das Vermögen dieser Gesellschaften wurden laut AKV, Creditreform und KSV1870 Insolvenzanträge eingebracht. Insgesamt sind 51 Mitarbeiter von den Pleiten betroffen. Die Gesellschaft Mareiner Holz wurde im Jahr 1996 gegründet. "Das Unternehmen stellt Wandpaneele, Terrassen und Fassaden her. Das Unternehmen ist in der Branche sehr gut etabliert und zu den Kunden zählen vor allem Hotels, Chalets und gehobene Privatkunden. Das Unternehmen ist auch für seine exklusiven Wandverschalungen, ökologischen Terrassen und innovativen Fassadenlösungen bekannt“, heißt es. Die HD Holding GmbH hält Beteiligungen an 4 slowakischen Unternehmen: 65 Prozent an der Marainer Property s.r.o. sowie je 50 Prozent an der Mareiner Elements s.r.o., der Mareiner Boutique s.r.o. und der Mareiner Holzmarkt s.r.o. "Auch diese sind materiell insolvent und es sind Insolvenzanträge in Vorbereitung", so der AKV.

Die Insolvenzursachen „Hinsichtlich der Insolvenzursachen führt man aus, dass man seit dem Jahr 2019 Erweiterungsaktivitäten vorgenommen wurden, um das Produktportfolio der Mareiner Gruppe zu erweitern. Vor allem wurde das Unternehmen Mareiner Altholz in Schlierbach erworben und Gesellschaften in der Slowakei gegründet“, zitiert der AKV aus den Insolvenzanträgen. „Die Expansion erforderte einen erheblichen Finanzbedarf, welcher fremdfinanziert wurde. In den Jahren 2022 und 2023 ist es infolge der Ukraine-Krise zu einem Zusammenbruch auf den Märkten gekommen, sodass die vorhin erwähnten beträchtlichen Verluste erzielt werden.“

Schulden und Vermögen Die Mareiner Holz GmbH hat 7,89 Millionen Euro Schulden, die Mareiner Altholz GmbH 2,6 Millionen Euro und die HD Holding GmbH 1,42 Millionen Euro. Die Mareiner Holz GmbH hat Aktiva in Höhe von rund 6 Millionen Euro, die Mareiner Altholz GmbH 997.000 Euro und die HD Holding GmbH 151.370 Euro zu Zerschlagungswerten.

Auffanglösung? "Eine Sanierung der Gesellschaften ist aus heutiger Warte nicht möglich, nachdem vor allem die

entsprechende Liquidität fehlt. Es soll jedoch an einer Auffanglösung gearbeitet werden", heißt es weiter.