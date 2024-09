Millionenpleite eines bekannten Bauunternehmens

„Als Ursachen der eingetretenen Zahlungsunfähigkeit werden im schuldnerischen Insolvenzantrag die zuletzt schlechte Entwicklung im Einfamilienhausbau angeführt, die zu erheblichen Umsatzeinbrüchen führte. Auch wurde darin mitgeteilt, dass öffentlich angekündigte Unterstützungen ausgeblieben seien“, so der KSV1870.

Die MA-Bau GmbH, vormals „my home Bau- und Ausführungs GmbH“ hat am Landesgericht Wels einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens eingebracht

„Die im Jahr 2005 gegründete Schuldnerin mit Sitz in 4713 Gallspach ist im reglementierten Gewerbe Baumeister tätig, so umfasst die ausgeübte Tätigkeit etwa den Einfamilienhausbau. Die Stammeinlage im Umfang von EUR 35.000,00 wurde vom Alleingesellschafter zur Gänze geleistet“, so der AKV. Derzeit sind 18 Dienstnehmer im Unternehmen beschäftigt.