Millionenpleite einer bekannten Baumanagement-Firma

„Die Unternehmenskultur der WRS ist geprägt von einem fairen und partnerschaftlichen Miteinander. Ein Klima von Offenheit und Wertschätzung lassen auch Raum für konstruktive Kritik. Wir streben eine langfristige Zusammenarbeit an, die auf gegenseitigem Vertrauen sowie Verlässlichkeit und Sicherheit basiert – innerhalb des Unternehmens genauso wie im Umgang mit Kunden und Partnern. Dabei sind uns die Interessen unseres Gegenübers ebenso wichtig wie unsere eigenen. Auch deshalb agieren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zusammenarbeit nach dem Win-win-Prinzip: kompromissbereit, aber durchsetzungsstark“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Das bedeutet für uns, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorausdenken, neue Wege erkennen und diese nicht nur gehen, sondern auch vorantreiben. Wir sind offen, Werkzeuge mit einem hohen Innovationsgrad einzusetzen, neue Wege zu gehen, Prozesse, Produkte und Services zu optimieren und unsere Kunden damit noch erfolgreicher zu machen.“

Zweigniederlassungen in Innsbruck, Graz und Wien

„Die im Jahr 2003 gegründete Schuldnerin mit Sitz in der politischen Gemeinde Linz ist im Geschäftszweig Baumanagement tätig. Unternehmensgegenstand der Antragstellerin ist die Planung und Errichtung von Hochbauprojekten und Projekten im Bereich der Energie- und Anlagetechnik in den Marktsegmenten Öffentliche/Kommunale Kunden sowie Gewerbe, Industrie und Tourismus als auch im Wohnbau. Die Antragstellerin verfügt über Zweigniederlassungen in Innsbruck, Graz sowie Wien“, so der AKV.