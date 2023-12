Millionenpleite einer bekannten Firma für Photovoltaik-Anlagen

„SOLID ist stets bestrebt, die für den Kunden optimale solare Lösung zu finden. Wir greifen auf über 25 Jahre Erfahrung und ein Team hochqualifizierter Mitarbeiter zurück. Mit dem Know-how und dem Erfolg von über 300 realisierten Solaranlagen weltweit arbeiten wir ständig an weiteren Verbesserungen und Innovationen“, heißt es auf der Firmenhomepage. „Mit unseren maßgeschneiderten Produkten stellen wir unseren Kunden erneuerbare Energie zum Heizen und Kühlen zur Verfügung. Wir bieten solarthermische Lösungen mit langanhaltender Qualität, die technisch zuverlässig, rentabel und nachhaltig sind. Ein Höchstmaß an Kundenzufriedenheit ist einer unserer wichtigsten Unternehmenswerte.2

Die Rede ist von SOLID Solar Energy Systems GmbH mit Sitz in Graz. Über ihr Vermögen ist ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. 30 Dienstnehmer und rund 80 Gläubiger betroffen.

„Das Unternehmen wurde im Jahr 2019 als Auffanggesellschaft der insolventen S.O.L.I.D. Gesellschaft für Solarinstallationen und Design mbH gegründet. Im Zuge der Übernahme wurden Projekte, die Markenrechte etc. erworben sowie insbesondere die Arbeitskräfte übernommen. In weiterer Folge wurde das Portfolio um die Planung und den Bau von Photovoltaik-Großanlagen erweitert“, so der AKV. Zuletzt hat das Unternehmen Projekte in Europa und in den USA umgesetzt, wie zuletzt die größte Freiflächen-Solarthermieanlage Österreichs in Mürzzuschlag Ende September 2023.“ Das Unternehmen hält Beteiligungen an mehreren Tochtergesellschaften in Europa, Asien sowie in den USA.