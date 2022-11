Millionenpleite einer bekannten Schnaps-Brennerei

"Seit 100 Jahren werden in Graz erstklassige Spirituosen erzeugt. Steirische Obstbrände, Schnäpse und Liköre bieten Genuss für jeden Geschmack. Kurze Wege von den Erzeugern – direkt aus der Steiermark – garantieren die erntefrische Verarbeitung von 1.500 Tonnen Früchten jährlich. Diese werden im Haus eingemaischt und zu geistreichen Getränken veredelt", heißt es auf der Homepage. "Neben eigenen Produkten vertreibt die DESTILLERIE FRANZ BAUER in Österreich prominente Marken wie Angostura Bitters und Rum, Bunnahabhain Single Malt Scotch Whisky, Martin Miller’s Gin, Licor 43, Three Sixty Vodka:"