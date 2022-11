Millionenpleite eines Sozialvereins für Menschen mit Beeinträchtigungen

Dieser Verein wurde im Dezember 1997 gegründet, dient ausschließlich gemeinnützigen Zwecken und bietet soziale Dienstleistungen für Menschen mit Beeinträchtigungen an. Dabei werden an den Standorten Passail, Frohnleiten und Weiz drei Tagesheimstätten, zwei Werkstätten und ein Trödlerladen betrieben, sowie die mobilen Dienste „Hilfe zum Wohnen“, „Familienentlastung“, „Freizeitassistenz“ und „Kindergarten- und Schulassistenz“ angeboten. Der Verein hat rund 190 Mitglieder und 140 Klienten. Er beschäftigt in der Regel auch bis zu fünf Zivildiener und eine Person, die ein freiwilliges soziales Jahr leistet.

Die Rede ist von „Leib & Söl Verein zur Förderung der Gemeinschaft“ mit Sitz in Passail im Bezirk Weiz. Er hat am Landesgericht Graz einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Das bestätigt der Gläubigerschutzverband Creditreform dem KURIER. Es sind rund 70 Gläubiger und 84 Arbeitnehmer betroffen. Das Unternehmen soll fortgeführt werden.