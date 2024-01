Millionenpleite der Betreiberin von drei bekannten Wiener Szene-Lokalen

"Roberto erkannte bei seinem ersten Job in einer Bar sofort seine natĂŒrliche Begabung und Freude daran, mit Menschen zu arbeiten, sie willkommen zu heißen und ihnen tatsĂ€chlich eine gute Zeit zu bereiten. Es dauerte nicht lange, bis Roberto ein Job in der denkmalgeschĂŒtzten Loos Bar angeboten wurde, und als er dort ankam, musste er ganz unten anfangen, GlĂ€ser zu spĂŒlen. Der gute Kontakt zu den GĂ€sten ermöglichte ihm bald den Beruf des Barkeepers und seine Liebe zu seinem neuen Beruf machte ihn bald in der Stadt berĂŒhmt. Das Erlernen der Zubereitung von Cocktails und das damit verbundene Wissen ĂŒber die Ware kostete Roberto Pavlović-Hariwijadi am Anfang viel Schweiß, Blut und TrĂ€nen", heißt es auf der Firmenhomepage.

"Jahre spĂ€ter, als es zu seinem tĂ€glichen GeschĂ€ft wurde, entwickelte sich auch die Loos Bar zu einer Institution und platzte aus allen NĂ€hten. Die Jahre vergingen und diese Berufung war fĂŒr lange Zeit sein Leben, als Roberto nach 15 Jahren als TellerwĂ€scher, Barkeeper, Barmanager und schließlich MiteigentĂŒmer der Loos Bar schließlich beschloss, mit seiner wunderbaren Bar seine erste eigene Bar zu eröffnen Frau Alexandra. Am 23. Januar 2014 war es endlich soweit und die ROBERTO AMERICAN BAR wurde geboren", heißt es weiter. "Die Bar war vom ersten Tag an ein voller Erfolg und Roberto Pavlović-Hariwijadi musste sich zunĂ€chst den Herausforderungen der SelbststĂ€ndigkeit stellen, hatte aber auch das VergnĂŒgen, jeden Tag etwas Neues zu lernen."

Die Rede ist von der Roberto American Bar GmbH mit Sitz in Wien. Über ihr Vermögen wurde heute aufgrund eines Eigenantrages ein Konkursverfahren eröffnet. Die Roberto American Bar GmbH betreibt in der Wiener Innenstadt folgende Szene Lokale:

Robertos Bar 1: Bauernmarkt 1 1-13, 1010 Wien

Robertos Bar 2: Jasomirgottstraße 7 , 1010 Wien

Robertos Bar 3: Marco-d’-Aviano-Gasse 1, 1010 Wien

"Die Roberto American Bar GmbH beschÀftigt derzeit 25 Dienstnehmer", so Creditreform.