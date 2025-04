Millionenpleite eines bekannten Sport-Veranstalters

„Die Schuldnerin war hauptsächlich von der insolventen Muttergesellschaft Acts Communications GmbH abhängig. Sie hat für diese die Sportevents durchgeführt. Die Markenrecht trug jedoch die Muttergesellschaft. Die Schuldnerin war auch für die Veranstaltung des Beach Volleyballturniers in Pörtschach im Jahr 2025 vorgesehen“, so der AKV. “Im Dezember 2024 teilte der Hauptsponsor der Veranstaltung mit, seine Sponsorstrategie zu ändern und für ein Sponsoring im Jahr 2025 nicht zur Verfügung zu stehen. Da die Werbebudgets im Herbst erstellt werden, war zu diesem Zeitpunkt ein neuer Hauptsponsor nicht zu gewinnen, sodass die Veranstaltung abgesagt werden musste. Die Hauptumsatzquelle fiel daher weg.“

Die Rede ist von der ACTS Sportveranstaltungen GmbH , mit Sitz am St. Veiter Ring 3 in 9020 Klagenfurt. Über ihr Vermögen wurde laut AKV, Creditreform und KSV1870 ein Konkursverfahren eröffnet. Geschäftsführer des Unternehmens ist Hannes Jagerhofer.

Die Passiva werden mit 3,10 Millionen Euro beziffert. Die Aktiva belaufen sich in der Höhe von rund EUR 2,31 Millionen. Unklar ist, ob die Aktiva werthaltig sind, zumal eine offene Forderungen in der Höhe von rund EUR 2,1 Mio gegenüber der insolventen ACTS Communication besteht.

Außerdem ist über das Vermögen der houseofweb GmbH, St. Veiter Ring 3 in 9020 Klagenfurt, ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das Unternehmen gehört auch zur Jagerhofer-Gruppe.„Gegenstand des Unternehmens sind digitale Dienstleistungen, die Ausübung des Gastronomiegewerbes und des Caterings, Organisation von Veranstaltungen, Konzerten und Festivals, Unternehmensberatung und Arbeitsvermittlung. Von der Insolvenz sind derzeit keine Mitarbeiter betroffen. Zuletzt waren in der Gesellschaft 11 Mitarbeiter beschäftigt“, heißt es weiters.

Die Insolvenzursachen

„Die Gesellschaft war mit der Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes für eine große Unternehmensgruppe betraut. Hier hat sie umfangreiche Vorarbeiten erbracht. Es ist im Zuge dessen auch zum Abschluss einer von beiden Seiten unterfertigten Rahmenvereinbarung gekommen“, heißt es seitens des AKV. „Aufgrund der Medienberichterstattung in Form der Veröffentlichung eines Artikels in der Kleinen Zeitung, in dem über das von einem Gläubiger des Geschäftsführers der Schuldnerin geführte Zwangsversteigerungsverfahren gegen diesen berichtet wurde, hat der Vertragspartner die Kooperation beendet. Der zu bestellende Insolvenzverwalter wird zu überprüfen haben, inwieweit diesbezüglich Ansprüche geltend gemacht werden können.“