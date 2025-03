Beachvolleyball-Veranstalterfirma von Jagerhofer in Konkurs

Über die Veranstaltungsagentur Acts von Hannes Jagerhofer ist am Montag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet worden. Die Gesellschaft hatte für das heurige Jahr ein Beachvolleyballturnier in Pörtschach am Wörthersee geplant. Weil der Hauptsponsor absprang, kommt das aber nicht zustande, woraufhin der Konkurs folgte, wie der KSV1870 und Creditreform melden. Drei Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.