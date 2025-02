Bittere Pleite eines bekannten Stadtheurigen

Über das Vermögen der SAGAN & WALKA Gesellschaft m.b.H. (FN 63474w) ist am Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden, so der AKV . Sie betreibt den historischen Stadtheurigen Esterhazykeller in der Wiener Innenstadt, der seit 1683 besteht. 12 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.

„Mitten in der Wiener Innenstadt – im romantischen Haarhof – befindet sich der Eingang zum legendären Esterházykeller . Zwei Stockwerke tief, im geschützten Bauch der Erde, befindet sich einer der schönsten Volkskeller Wiens. Die wunderbare Architektur, mit den handgemachten Ziegeln und der Patina aus dem 16. Jahrhundert, lassen das Herz des Betrachters höher schlagen“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Hier kann man die Volksseele mit all seiner Geselligkeit und Weinseligkeit förmlich spüren, Kontakt mit dem Stammpublikum pflegen und die vielen gastronomischen Spezialitäten genießen.“

Die Insolvenzursachen

„Das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz führt die Insolvenzschuldnerin in ihrem Eigenantrag auf die Nachwirkungen der COVID-19 Pandemie sowie auf die mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine verbundene schlechte wirtschaftliche Lage, gestiegene Fixkosten und Lebensmittelpreise zurück“, so der AKV. „Die Antragstellerin hat bereits Personal reduziert und andere Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens unternommen; jedoch war das Eingestehen der Zahlungsunfähigkeit nicht zu verhindern.“

Im Rahmen des Insolvenzverfahrens soll das vorhandene Vermögen inventarisiert und geschätzt werden. "Auch sind etwaige offene Forderungen auf deren Werthaltigkeit sowie Einbringlichkeit hin zu prüfen. Erst nach diesen Ermittlungen wird eine Stellungnahme zu den Befriedigungsaussichten der Gläubiger möglich sein", so der AKV.