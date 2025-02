Bittere Millionenpleite am Wiener Naschmarkt

„Im Fischvierterl am Wiener Naschmarkt begeistern wir unsere Besucher mit fangfrischem Fisch und Meeresfrüchten von bester Qualität. Ob im Restaurant oder auf dem Markt, wir haben alles, was das Fischliebhaberherz begehrt“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Unser Fischhandel wird drei Mal wöchentlich mit frischen Fischen und Meeresfrüchten beliefert. Durch den persönlichen Kontakt mit unseren Lieferanten wissen wir genau, woher die Fische kommen, und können unseren Kunden beste Frischqualität garantieren. Dazu kommt ein strenges Qualitäts-Management mit regelmäßigen Kontrollen.“

Und weiter heißt es: „Direkt am Wiener Naschmarkt befindet sich auch unser ausgezeichnetes Fischrestaurant mit Mittags- und Abendkarte sowie einem wechselnden Menüangebot mit Weinbegleitung. Vom Steinbutt-Filet über die beliebten Seeteufel-Medaillons in Soja-Marinade bis hin zur fangfrischen Forelle beinhaltet unsere Speisekarte ein umfangreiches Angebot an Fischspezialitäten direkt aus unserem Handel. Unser aufmerksames Personal und das einladende Ambiente setzen Ihrem Besuch die Krone auf.“

Die Rede ist von der Fischvierterl GmbH am Wiener Naschmarkt. Sie betreibt den Marktstand 177-178, den Stand 205 und 206 sowie ein Restaurant. Sie hat laut KSV1870 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Neun Mitarbeiter und 57 Gläubiger sind von der Pleite betroffen.