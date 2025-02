Millionenpleite eines bekannten Personalbereitstellers

„Bei dem schuldnerischen Unternehmen handelt es sich um ein seit 20 Jahren tätiges Unternehmen im Bereich Personalmanagement, welches ihren Kunden Dienstnehmer im Bereich Industrie, Gewerbe, Logistik und Handel überlässt“, so der AKV.

Die Rede ist von der Atlas Personal Management GmbH mit Sitz in Wien. Sie hat laut AKV ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beim Handelsgericht Wien beantragt. 110 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. Die Löhne und Gehälter sollen bis einschließlich Dezember 2024 bezahlt worden sein. Laut Wirtschaftscompass soll die Zahl der Mitarbeiter im Vorjahr 195 Personen betragen haben.

„ATLAS ist der Spezialist für die Vermittlung von aussichtsreichen und langfristigen Jobs bei namhaften Arbeitgeber:innen in der heimischen Dienstleistungs- und Technologie-Branche. Bei uns bekommst du ein unbefristetes Dienstverhältnis und wir bieten dir langfristige Arbeitsstellen in renommierten Unternehmen. Oder wir fungieren als Personalvermittler und du wirst direkt bei einem unserer Auftraggeber:innen angestellt“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Wir sind stets auf der Suche nach motivierten und qualifizierten Mitarbeiter:innen.“

Die Insolvenzursachen

„Das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz wird auf Umsatzrückgänge seit und während der Corona-Pandemie zurückgeführt. Hierzu führt das Unternehmen selbst aus, dass in Folge der gesamtwirtschaftlichen Lage viele Kunden selbst in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind und daher die Kundenaufträge weggefallen sind bzw. es zu wesentlichen Forderungsausfällen gekommen ist“, heißt es weiters.