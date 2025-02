Bittere Pleite einer bekannten Produzentin veganer Lebensmittel

„Basis unserer Produkte ist die heimische Natur. Wir schätzen die Vielfalt pflanzlicher Rohstoffe und deren individuellen Eigenschaften und Vorteile. Wir nutzen Sie naturbelassen in ihrer reinen Form. Dafür blicken wir in die Vergangenheit der heimischen Küche. In Zeiten, in denen der Mangel der vorherrschende Alltag war, Lebensmittel zu kostbar für die Verschwendung waren und kreative Lösungen gesucht werden mussten“, heißt es auf der Firmenhomepage. "Dieser Erfahrungsschatz ermöglicht es uns, alte Rohstoffe neu zu interpretieren und zeitgemäße Speisen zu entwickeln. Dabei verzichten wir auf hochprozessierte Verarbeitung oder Manipulation. Unsere Burger, Bällchen & Co. werden geformt, gefrostet und hygienisch sicher verpackt. Tiefgekühlt bleiben die wertvollen Nährstoffe und Vitamine erhalten. Frisch zubereitet, liefern sie vollen Geschmack und beste Qualität.“

Und weiter heißt es: „Die Linse ist eine der ältesten Kulturpflanzen überhaupt, seit mehr als achttausend Jahren wird sie vom Menschen kultiviert und als Nahrungsmittel verwendet. Aus Indien und Zentralasien gelangte die Pflanze über Rom und Ägypten nach Mitteleuropa. Heute ist der Linsenanbau weltweit verbreitet. Lange Zeit galten Linsen als Arme-Leute-Essen, doch die kleinen Hülsenfrüchte sind viel mehr als das. Linsen sind unglaublich vielfältig, es gibt verschiedenste Sorten, die alle nährstoffreich sind.“