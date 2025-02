Millionenpleite eines bekannten Sägewerks

„BERGHOLZ ADMONT (vormals Moosbrugger Holz) ist ein Säge- und Hobelwerk mit langer Tradition. Unser Motto ist Verlässlichkeit und Qualität. Wir arbeiten mit einem wunderbaren Rohstoff. Holz ist umweltfreundlich und ein hervorragendes Gestaltungselement, welches sich auch im bearbeiteten Zustand wieder harmonisch in die Natur einfügt.“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Wir beziehen unseren Rohstoff Rundholz aus der Region rund um den Nationalpark Gesäuse. Die gute Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten und deren Fachwissen und Flexibilität sind die besten Voraussetzungen für unsere Produktion.“

Und weiters heißt es: „Unsere Kunden sind u.a. Baufirmen, Kommunen, Zimmereien, Tischlereien, Architekten, Dachdecker, Häuslbauer, Hobby - Handwerker, Bildhauer, Gartengestalter und Schwimmteichbauer. Die Produkte verkaufen wir im Detail und an Großkunden. Wir exportieren nach Italien, Deutschland und in die Schweiz.“

Die Rede ist von der Bergholz Admont GmbH, FN 443606m, mit Sitz in Admont. Sie hat am Landesgericht in Leoben einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht. Das bestätigt Günther Moser von Creditreform dem KURIER. Von der Pleite sind laut AKV und KSV1870 rund 100 Gläubiger und 6 Dienstnehmer betroffen. Der primäre Geschäftszweig ist der Betrieb eines Säge- und Hobelwerkes und damit zusammenhängend Brennholzerzeugung sowie Durchführung von Holzbearbeitungsdienstleistungen.