Millionenpleite eines bekannten Betreibers von drei Hotels

„Als Ursachen der Insolvenz werden im Antrag angeführt, dass die Veränderungen am Energiemarkt und die dadurch hervorgerufenen Preissteigerungen durch die Erhöhung der Nächtigungskosten nicht „abgefedert“ werden konnten. Durch das Auslaufen eines befristeten Energiebezugsvertrages war die Schuldnerin mit Nachforderungen von zirka EUR 300.000,00 konfrontiert“, so der AKV. „Diesbezüglich ist nun auch ein Rechtsstreit anhängig, ob diese Nachverrechnung rechtmäßig sei. Kapitalmarkt verantwortlich, denn damit einhergehend erhöhten sich die Pachtzinszahlungen. Und schließlich kam es in der Saison 2023 zu einem Sturm- und Hochwasserereignis, welche den Geschäftsbetrieb belasteten und zu weiteren hohen Umsatzeinbußen führten.“

Die Rede ist von K. S. Betriebs GmbH & Co KG in St. Kanzian am Klopeiner See. Sie hat laut AKV, Creditreform und KSV1870 ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. 80 Mitarbeiter wurden in der Saison 2024 beschäftigt. "Sämtliche Dienstverhältnisse wurden mittlerweile aufgelöst", so Creditreform.

Die Kommanditgesellschaft war im März 2022 unter dem Namen Marolt Betriebs GmbH & Co KG gegründet worden. Seit November 2023 führt sie den neuen Namen. "Mit der Gründung wurde das Einzelunternehmen von Heinz Anton Marolt mit der Schuldnerin zusammengeschlossen", so der AKV. "Unbeschränkt haftende Gesellschafterin ist die Marolt Betriebs GmbH, deren Geschäftsführer Heinz Anton Marolt ist. Kommanditist ist auch Heinz Anton Marolt."

Marolt ist ein ehemaliger FPÖ-Politiker. Er war von 1998 bis 1999 Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat. Er ist auch der Vater von Top-Model Larissa Marolt.