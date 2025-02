Millionenpleite einer bekannten Haustechnik-Firma

„Kle­ment Haus­tech­nik hat klein an­ge­fan­gen und sich per­ma­nent wei­ter­ent­wi­ckelt und ver­grö­ßert. Wir sind mitt­ler­wei­le ers­ter An­sprech­part­ner im An­la­gen­bau für den öf­fent­li­chen Be­reich, Bü­ro­kom­ple­xe sowie In­dus­trie in ganz Ös­ter­reich", heißt es auf der Firmen-Homepage. „Mit un­se­rem fun­dier­ten Wis­sen, er­prob­ten Lö­sun­gen und viel Er­fah­rung rea­li­sie­ren wir an­spruchs­vol­le und kom­ple­xe ge­bäu­de­tech­ni­sche An­la­gen unter an­de­rem für Kran­ken­an­stal­ten, Ho­tel­ob­jek­te und das Ge­wer­be. Kle­ment Haus­tech­nik ist Ihr star­ker, ver­läss­li­cher Part­ner in Sa­chen Haus­tech­nik und setzt sämt­li­che An­for­de­run­gen in höchs­ter Qua­li­tät und selbst­ver­ständ­lich ter­min­treu um.“

Die Rede ist von der Klement Haustechnik GmbH mit Sitz in Kalsdorf bei Graz. Sie hat am Mittwoch einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht für ZRS Graz eingebracht. Laut KSV1870 und AKV sind 26 Mitarbeiter von der Pleite betroffen.

Das Unternehmen beschäftigt sich mit Heizungs-, Kälte-, Lüftungs- und Sanitärtechnik, wobei rund 95 Prozent des Umsatzes im Projektgeschäft und 5 Prozent des Umsatzes durch Service und Wartung erzielt werden.