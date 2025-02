Millionenpleite einer bekannten Hotelbesitzerin im Salzkammergut

„Die 2018 gegründete Schuldnerin ist Eigentümerin einer Liegenschaft in Bad Ischl, auf der das „Lesehotel“ steht. Mit dem Betrieb dieses Hotels ist die Austrian Hideaways GmbH beauftragt, die einen Pachtzins an die Schuldnerin zahlt. Die Schuldnerin wurde gegründet, um die Immobilie (ehemals:) „Berghotel“ in Bad Goisern auf ihrer Liegenschaft zu sanieren und wieder als Hotel zu betreiben. Das nunmehrige „Lesehotel“ sollte als Vorzeigeprojekt dazu dienen, neue Wege in der Hotelorganisation aufzuzeigen“, so der KSV1870.

Und weiteres heißt es: „Im März 2020, während der Coronakrise, wurde die Sanierung des Altbaus „Berghotel“ gestartet. Bauverzögerungen durch coronabedingte Stilllegungen der Baustelle und diverse, teilweise geologische Veränderungen während des Baus führten zu Baukostenerhöhungen. Zudem stiegen die Kosten für das Bauen in Folge der Krise weiter. Eine zweite Finanzierung wurde notwendig. Das jetzige Lesehotel wurde im Sommer 2021 eröffnet.“

Und: „Im Herbst 2021 trat unmittelbar nach der Eröffnung erneut ein Lockdown ein. Anschließend begann der Ukraine Krieg. Die explodierenden Energiekosten, die ebenfalls explosionsartig steigenden Zinsen und die dauerhafte Teuerung in allen Bereichen hatten es für die Schuldnerin unmöglich gemacht, die Verbindlichkeiten zu tilgen oder auch nur die Zinsen aufzubringen. 80 Prozent der Gäste, die als Zielpublikum im Businessplan angeführt waren, konnten zu dieser Zeit nicht reisen. Insbesondere die Gäste aus China blieben aus.“