„Die vergangenen Jahre waren von einer Vielzahl an Krisen geprägt, die die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen insbesondere im Immobilienbereich tiefgreifend und nachhaltig beeinflusst haben“, heißt es im Insolvenzantrag. „Steigende Kreditzinsen, steigende Baukosten und ein stagnierendes bzw. rückläufiges Preisniveau führten dazu, dass sich im Lauf des Jahres 2023 zeigte dass Projekte der Antragstellerin - insbesondere das Projekt ,,Althanquartier" - nicht wie geplant umgesetzt werden können.“

Die Spatzen hatten es schon von den Dächern gepfiffen, dass der Immobilienentwickler 6B47 Real Estate Investors AG erneut in Schlieflage geraten ist. Jetzt ist die Pleite fix:

Die 6B47 Real Estate Investors AG mit Sitz in Wien hat ein Konkursverfahren beantragt. Das bestätigen Creditreform und KSV1870 dem KURIER. 15 Mitarbeiter sind betroffen.

"Im Lauf des Jahres 2024 zeigte sich - nicht zuletzt im Hinblick auf die Auswirkungen der SIGNA-Insolvenzen - für die Antragstellerin, dass die nach der Fortbestehensprognose zu Grunde gelegten Annahmen für die Umsetzung von Projektverkäufen nicht in der geplanten Form verwirklichbar sind. Im 2. Quartal des Jahres 2024 konnte dazu auf Basis weitere finanzielle Beiträge von Aktionären ein Fortbestand der Antragstellerin gesichert werden, wobei auch der nach der Refinanzierungsvereinbarung vorgesehene ,,carve-out" des Projekfs ,,Althanquartier" - unter Verzicht auf Haftungen der Antragstellerin - umgesetzt werden konnte."

Und weiters heißt es: "Im Hinblick auf diese Ausgangslage hat der Vorstand der Antragstellerin umgehend Gegenmaßnahmen in die Wege geleitet. Auf Basis eines mit professioneller Unterstützung erarbeiteten Restrukturierungskonzepts konnte auf Basis von Verhandlungen mit Aktionären und Kreditgebern Ende des Jahres 2023 einer Refinanzierungsvereinbarung abgeschlossen werden, auf deren Basis eine Fortbestehensprognose erstellt und plausibilisiert wurde."

Schulden und Vermögen

Laut Creditrefrom und KSV1870 betragen die Passiva (Buchwert) 77,69 Millionen Euro. Die Schuldnerin geht von zu berücksichtigenden Verbindlichkeiten in der Höhe von 43,75 Millionen Euro aus, davon entfallen 39,34 Millionen Euro auf Banken. Die Aktiva betragen zu Liquidationswerten 8,47 Millionen Euro, aber das freie Vermögen beträgt lediglich 2,71 Millionen Euro.



"Die 6B47 Austria GmbH & Co KG ist von diesem Insolvenzverfahren nicht betroffen und wird ohne Holding mit den Geschäftsführern Christian Mayer und Christian Wagner weitergeführt. Derzeit umfasst das Portfolio der österreichischen Gesellschaft 16 Entwicklungsprojekte", heißt es weiters. "Die Maßnahmen des seit Anfang 2024 laufenden Restrukturierungsprogramms hatten bereits dazu geführt, dass alle Büros in Deutschland und Polen geschlossen und Projekte teilweise verkauft wurden. Die Steuerung der verbleibenden Projekte für diese beiden Länder wird künftig von Österreich aus organisiert."