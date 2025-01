Millionenpleite der DSV Leoben Profispielbetriebs GmbH

"Wie heute, am 28.Jänner 2025, seitens der schuldnerischen Gesellschaften bekanntgegeben wurde, haben sich beide Gesellschaften intensiv bemüht, die erforderlichen Barmittel für die Abdeckung der offenen Forderungen beizubringen", so der KSV1870. Doch das dürfte nicht gelungen sein. Die Insolvenzeröffnungen stehen unmittelbar bevor.

Die Rede ist von der DSV Leoben Profispielbetriebs GmbH und der DSV Leoben Vermarktung GmbH mit Sitz in der Annabergstraße 10 in Leoben. In beiden Gesellschaften ist Sven Kullmann der Geschäftsführer. Gesellschafterin ist in beiden Fällen der Verein DSV TGI Gold Leoben, der früher unter den Bezeichnungen DSV Leoben GGMT Revolution, DSV Leoben KAIF Energy und DSV-Leoben" (Donawitzer Sportverein Leoben) firmierte.

Der DSV Leoben musste aus finanziellen Gründen für die Saison 2024/25 zwangsabsteigen und spielt in der Regionalliga Mitte.

"Trotz intensivster Bemühungen der schuldnerischen Gesellschaften ist dies gescheitert, sodass die Schuldnerinnen jeweils der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über deren Vermögen zustimmen", so der KSV1870. "Eine Fortführung der DSV Leoben Profispielbetriebs GmbH ist nicht beabsichtigt und erscheint laut Schuldnerin die Umsetzung eines Sanierungsplanes aus derzeitiger Sicht nicht bewerkstelligbar zu sein."

Die DSV Leoben Profispielbetriebs GmbH hat rund 1,9 Millionen Euro Schulden, die DSV Leoben Vermarktung GmbH rund 520.000 Euro.