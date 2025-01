Nächste Millionenpleite in Benkos ehemaligem Signa-Imperium

„Das wesentlichste Aktivum der Antragstellerin besteht in einer Darlehensforderung gegenüber der SIGNA Prime Selection AG. Infolge des nunmehrigen Konkursverfahrens über jene Gesellschaft und des zu erwartenden Forderungsausfalls, musste der Wert dieser Darlehensforderung allerdings entsprechend drastisch abgewertet werden, wodurch die Antragstellerin nunmehr auch ein negatives Eigenkapital ausweist“, heißt es im Insolvenzantrag. „Die Antragstellerin muss daher den Eintritt einer insolvenzrechtlich bedeutsamen Überschuldung sowie Zahlungsunfähigkeit eingestehen, zumal auch keine positive Fortbestehens- bzw. Abwicklungsprognose mehr erstellt werden kann.“

Die Rede ist von der SIGNA Prime 2017 drei Holding GmbH, FN 477762t, mit Sitz in Wien. Sie hat laut Creditreform ein Konkursverfahren angemeldet. Das ist die 23. Pleite mit der Bezeichnung SIgna in Österreich. Tatsächlich sind aber schon mehr Pleiten rund um Rene Benko angefallen. Darunter unter anderem seine Insolvenz als Einzelunternehmer und die der Familie Benko Privatstiftung. Laut Creditreform sind in In- und Ausland rund 150 Pleiten im ehemaligen Benko-Imperium zubeklagen, die Schulden werden mit insgesamt rund 30 Milliarden Euro beziffert.

Die Antragstellerin gehört als verbundenes Unternehmen zum Konsolidierungskreis der SIGNA Prime Selection AG.