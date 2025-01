Millionenpleite eines bekannten Gasthauses samt Fleischhauerei

"Herr Riepl war mit seinen unternehmerischen Aktivitäten anfangs recht erfolgreich, in den letzten Jahren hat sich die Situation aber massiv verschlechtert. Die Energie- und Personalkosten sind zuletzt massiv angestiegen, diese Kostensteigerungen konnten nicht 1:1 an die Kunden weitergegeben werden. Die Konsumenten haben zudem ihr Kaufverhalten umgestellt, die Nachfrage nach teureren Fleischprodukten ist generell rückläufig", zitiert Creditreform aus dem Insolvenzantrag. "Der Trend zu veganen/vegetarischen Lebensmitteln hat der Branche im Allgemeinen und dem Schuldner im Speziellen naturgemäß geschadet. Als Herr Riepl im Herbst 2024 dann auch noch einen Schlaganfall erlitt, ist der Betrieb wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Sein Sohn hat noch alles versucht, um das Unternehmen zu retten, leider vergebens. "

Die Rede ist vom Gastronomen und Fleischhauer Maximilian Riepl. Sein Einzelunternehmen hat seinen Sitz in Sarleinsbach. Über das Vermögen ist heute am Landesgericht in Linz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Das bestätigt Günther Moser von Creditreform dem KURIER. Von der Insolvenz sind 166 Gläubiger und 17 Dienstnehmer betroffen.

Das protokollierte Einzelunternehmen besteht seit mehreren Jahrzehnten, der Traditionsbetrieb aus Sarleinsbach, im Bezirk Rohrbach im oberen Mühlviertel, ist überregional bekannt. Die Geschäftszweige sind Viehhandel, Fleischhauerei und Gastronomie.