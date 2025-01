Millionenpleite eines innovativen Maschinenbauers

„Was als kleines Start-Up im Jahr 2003 begann, ist zu einem großartigen Unternehmen mit einem Spitzenteam herangewachsen. Damals wie auch heute treibt uns der Wunsch nach Innovation und einem guten Arbeitsklima an. Freies Denken, Spaß an der Tätigkeit und Teamgeist werden bei INDAT schon immer gefördert“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Wir blicken mit Stolz und Freude auf Kunden wie PREFA, ANDRITZ, Josko oder Magna, die uns ihr Vertrauen schenken und deren Projekte wir mit Herzblut erfolgreich umsetzen. Bei INDAT machen wir keinen Unterschied zwischen kleinen und großen Projekten. Wir arbeiten immer mit vollem Einsatz, Elan und Expertise an der Umsetzung jedes Kundenauftrags.“

Und weiter heißt es: „In INDAT-Projekten steckt nicht nur Know-how, sondern auch der Wille, einen Schritt weiter zu gehen. Wer mit uns zusammenarbeitet, hat Vertrauen in die Innovationskraft des österreichischen Handwerks. Wir leben und lieben, was wir tun. Das spiegelt sich in der Qualität und in weiterer Folge auch in der Kundenzufriedenheit wider. Wir sind stolz auf all unsere Projekte.“