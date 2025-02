Bittere Pleite einer bekannten Bäckerei

"Ohne Restrukturierungsmaßnahmen wird eine Sanierung logischerweise nicht gehen", so Creditreform.

„Von den an eine Supermarktkette gelieferten Waren mussten rund 40 % retourniert werden, der Wareneinsatz war definitiv zu hoch“, zitiert Creditreform aus dem Insolvenzantrag. „Bei den Mitarbeiten waren die hohen Ausfallzeiten ein Kostentreiber, bei der Teuerung ist das schlicht und ergreifend nicht mehr finanzierbar. Die Miet- und Energiekosten sind nach Ausbruch der COVID 19 Pandemie und des Ukrainekrieges explodiert.“ Und weiteres heißt es: „Als getroffene Ratenzahlungsvereinbarungen mit Großgläubigern nicht mehr eingehalten werden konnten, musste man die Reißleine ziehen und einen Insolvenzantrag einbringen.“

Die Rede ist von dem nicht protokollierten Einzelunternehmen Reinhard Stanzl. Die Bäckerei und Konditorei hat am Landesgericht in Korneuburg einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht. Das bestätigt Günther Moser von Creditreform dem KURIER. 13 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. Die Bäckerei und Konditorei besteht seit dem Jahr 1969, das Unternehmen hat der Schuldner von seinem Vater übernommen. Neben der Zentrale in Prottes gibt es weitere Standorte in Matzen, Angern, Ollersdorf und Weikendorf. Das Unternehmen beliefert u. a. Supermärkte in der Region.

Der Hintergrund „Der Schuldner war bereits mehrmals in finanziellen Schwierigkeiten, zuletzt war über sein Vermögen am LG Korneuburg zur GZ: 157/22p ein Sanierungsverfahren anhängig. Die 21-prozentige Quote konnte zur Gänze erfüllt werden“, heißt es weiters.

Die Schulden Die Passiva werden mit rund 195.000 beziffert.

Die Zukunft Das Unternehmen soll fortgeführt und den Gläubigern ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 % zahlbar binnen 2 Jahren ab Annahme angeboten werden. „Ohne Restrukturierungsmaßnahmen wird das logischerweise nicht gehen. Es sollen u.a. Personalkosten eingespart, Arbeitsabläufe effizienter gestaltet, Belieferungstouren an Supermärkte, Schulen und Kindergarten auf eine Fahrt täglich reduziert, Öffnungszeiten verknappt und keine Retouren von mehr hingenommen werden“, so Creditreform.