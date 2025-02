Bittere Pleite einer Schokolade- und Pralinen-Firma

„Kurz vor der Pandemie hat die Antragstellerin einen Großauftrag für den Export der Produkte nach China mit einem chinesischen Handelspartner abgeschlossen. Der Groß-auftrag war für eine Laufzeit von sieben Jahren vorgesehen. Für die Bewältigung des Großauftrages hat die Antragstellerin neben der Produktionsstätte in Staatz-Kautendorf eine weitere Betriebsstätte in Ladendorf angemietet und sowohl in weitere Maschinen und Produktionsmittel investiert als auch zusätzliche Dienstnehmer aufgenommen“, heißt es im Insolvenzantrag. „Mit Eintritt der Covid-Pandemie 2020 und vor allem der fortdauernden Pandemie in China ist der Handelspartner in China insolvent geworden, sodass der Großauftrag zur Gänze weggebrochen ist. Aufgrund der bereits getätigten Investitionen, einerseits in das Mietobjekt andererseits in zusätzliche Maschinen, bestanden Überkapazitäten, welche mit der weiteren inländischen Nachfrage nicht ausgenützt werden konnten.“