Millionenpleite einer bekannten Glaserei

„In unserem Werk in Leopoldsdorf stehen dazu zwei moderne, computergesteuerte Produktionsanlagen zur Verfügung, in der sämtliche Einfach- und Isolierglasvarianten mit vielfältigen Eigenschaften verarbeitet oder hergestellt werden“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „In unserem 2005 neu errichteten Schwesterwerk, nahe Bratislava fertigen wir Einscheiben- und Verbundsicherheitsglas, sowie emailliertes Einscheibensicherheitsglas nach dem neuesten Stand der Glasbearbeitungs- und Vorspanntechnologie.“

Und weiter heißt es: „Eine große Anzahl von Projekten privater Firmen und öffentlicher Institutionen, sowohl im In- als auch im Ausland, gelten als Beweis für das Vertrauen in unsere Arbeit. So können wir, nicht ganz ohne Stolz, auch im Projektgeschäft viele "Stammkunden" zählen."

Die Rede ist Petschenig Glastec GmbH mit Sitz in Wien. Über ihr Vermögen wurde laut AKV am Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. 36 Mitarbeiter sind betroffen. Das Unternehmen hat zwei Standorte in Wien und einen in Leopoldsdorf im Marchfelde. Den Gläubigern soll ein Sanierungsplan mit 20 Prozent Quote geboten werden.