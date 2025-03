Millionenpleite eines ambitionierten Immobilienentwicklers

Die Rede ist WY31 Immobilienbesitz GmbH & Co KG mit dem Sitz in Wien. Sie hat laut Creditreform ein Insolvenzverfahren beantragt. Die WY31 wurde gegründet, um ein Immobilienprojekt in der Weyringergasse 31, 1040 Wien durchzuführen. Die Antragstellerin ist grundbücherliche Eigentümerin der Liegenschaft.

„Die Zahlungsunfähigkeit der Antragstellerin ergibt sich daraus, dass diese nicht mehr in der Lage ist, ihre fälligen Verbindlichkeiten abzudecken. Es handelt sich dabei auch nicht bloß um einen vorübergehenden Zustand, weswegen keine reine Zahlungsstockung vorliegt. Dies ergibt sich daraus, dass ein wirtschaftlicher Verkauf der Wohnungen in den kommenden Monaten auf Grund der momentanen Lage des Immobilienmarktes nicht realistisch erscheint und die Bank dem Einzelabverkauf nicht zustimmt“, heißt es im Insolvenzantrag. „Die Antragstellerin ist überschuldet, da die Passiven der Gesellschaft die Aktiven übersteigen und die Fortbestehungsprognose der Gesellschaft schon mangels Zahlungsfähigkeit negativ ausfällt. Es liegt auch ein negatives Eigenkapital der Gesellschaft vor, da das Eigenkapital der Gesellschaft vollständig durch Verluste aufgebraucht wurde. Auch auf Grund der bereits erwähnten ungünstigen Lage des Immobilienmarktes, die den wirtschaftlichen Verkauf der Wohnungen verhindert, kann keine positive Forstbestehungsprognose aufgestellt werden.“

„Bei der Liegenschaft handelt es sich um ein noch zu entwickelndes Zinshaus, welches teilweise vermietet ist und teilweise leer steht. Im April 2023 wurde ein verbindliches Kaufanbotunterzeichnet bei welchem, die Anteile an der Gesellschaft an einen neuen Eigentümer abgetreten werden hätten sollen. Der Käufer konnte die dafür notwendigen Mittel nicht nach Österreich bringen“, heißt es weiters. „Im November 2023 trat man vom Kaufanbot zurück. Ab diesem Zeitpunkt fanden zahlreiche und umfassende Gespräche mit der finanzieren Bank statt. Zweck dieser Gespräche war es, die Stundungen zu erreichen, um die Immobilie zu entwickeln und einzeln zu verwerten.“

„Im Dezember 2024 wurde der in Aussicht gestellte langfristige Standstill überraschenderweise nicht abgeschlossen“, so das Unternehmen. „Dies kam deshalb besonders überraschend, weil ebenfalls im Dezember 2024 Gespräche mit dem potenziellen Investor stattgefunden haben.“

Schulden und Vermögen

Zur Höhe des Vermögens und der Schulden liegen keine Angaben vor. Laut Insolvenzantrag decken aber die Mieteinnahmen die Anlaufkosten des Insolvenzverfahrens. Laut Firmencompass hatte die WY31 Immobilienbesitz GmbH & Co KG im Geschäftsjahr 2023 rund 19,71 Millionen Euro Verbindlichkeiten, einen Verlustvortrag aus den Vorjahren in Höhe von 4,47 Millionen Euro und einen Bilanzverlust in Höhe von 5,1 Millionen Euro. Die Sachanlagen werden mit 14,46 Millionen Euro beziffert. Die Liegenschaft ist mit zwei Pfandrechten der finanzierenden Bank in Höhe von insgesamt 16,66 Millionen Euro belastet.