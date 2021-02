Millionen Impfdaten aus Israel: Ein Schnäppchen für Pfizer

Wer kontrolliert die Einhaltung

Doch auch wenn der Datenschutz als gesichert gilt, bleibt die Vertrauensfrage: Wer kontrolliert die Einhaltung? Das Gesundheitsministerium? Dessen Führungsspitze reichte in den letzten Wochen fast geschlossen aus Protest gegen politische Einmischung den Rücktritt ein. Also die Krankenkassen? Sie haben langjährige Erfahrung in der Erfassung von Daten. Auch mit deren Austausch zu Studienzwecken. Im akademischen Rahmen - nicht aber mit Firmen. Pfizer meidet nicht zufällig im Abkommen mit Israel den Begriff "Studien" und spricht allgemein von "Projekten".

Wären da noch die Politiker, die ohnehin in dieser Kontrollfrage entscheiden. Deren bisherige Corona-Politik mehrte nicht gerade das Vertrauen der Israelis. Wie sicher können Daten bei jemandem sein, der sie so billig verkauft?