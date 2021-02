Infos für Impfstoff: Der menschliche Körper als Datenschatz

Auch Apple zapft die Daten von Millionen Apple-Watch-Nutzer an. Über die Diagnose-Apps, die unter anderem mittels EKG die Vitalfunktionen des Nutzers aufzeichnen, kommt der Konzern zu wichtigen Gesundheitsdaten. Eine wesentliche Rolle am Weltmarkt biopharmazeutischer Arzneimittel spielt die Samsung-Tochter Samsung Biologics und Samsung Bioepis hat in Kooperation mit Merck bereits mehrere Arzneimittel zur Zulassung gebracht. Und Amazon stieg mit Amazon Pharmacy groß in den globalen Online-Vertrieb von Medikamenten ein. Eine Kampfansage an alle Apotheken.