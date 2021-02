Neue Impfstoffe: Staatliche Förderung nur noch gegen Auflagen?

Beispiel Antibiotika

Als Beispiel für einen besseren öffentlichen Zugriff auf Medikamente nennt sie die Antibiotika-Forschung. Hier seien öffentliche Forschungsgelder auch an Preisauflagen entlang der gesamten Wertschöpfungskette geknüpft. Die Pharmaindustrie könne sich an Preisgelder-Ausschreibungen bewerben. "Am Ende sollte das Patent dann der öffentlichen Hand gehören, damit die Medikamente erschwinglich sind", so Wild bei einem Mediengespräch von "Diskurs. Das Wissenschaftsnetz".

Lockdown-Milliarden

"Jeder Tag Lockdown kostet den Industriestaaten 6 bis 12 Mrd. Euro, dann müsste man alles investieren, um die Produktion und Verteilung des Impfstoffes zu beschleunigen", sagt Ökonom Werner Raza, Leiter der österreichischen Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung (ÖFSE). Die hohen Lockdown-Kosten würden dazu führen, dass die Staaten die Pharma-Hersteller verpflichten werden, Patentrechte einzuschränken.

Ungleicher Beschaffungswettlauf

Raza verweist auf den globalen Beschaffungswettlauf um die Impfstoffe, bei dem Entwicklungs- und Schwellenländer krass benachteiligt seien. "70 Prozent der Impfstoffdosen haben sich die Industrienationen gesichert", während bei der geschaffenen globalen Impfstoff-Allianz COVAX, die den Zugang für Entwicklungsländer sichern soll, eine Finanzierungslücke von 6 bis 8 Mrd. Dollar klafft. Die Industrienationen müssten die COVAX-Finanzen aufstocken, stattdessen würden sie Exportrestriktionen verhängen.

Um die Versorgung in den Entwicklungsländern zu sichern, sollten die Hersteller vermehrt die Produktionskapazitäten in Indien – der größte Impfstoffproduzent der Welt – nutzen, so Raza. Auch er plädiert dafür, den Patentschutz durch einen Patentpool zu ersetzen. Ein solcher sei beim Covid-19-Impfstoff zwar vorgesehen, aber er sei leer. "Die Hersteller müssten verpflichtet werden, dass sie ihr Wissen auch teilen, wenn sie öffentliche Förderungen bekommen".