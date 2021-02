So läuft die Impfstoff-Produktion: Die 10 wichtigsten Fragen

2. Warum kommt es zu Lieferverzögerungen bei Pfizer/Biontech und Astra Zeneca?

Pfizer begründet dies mit Erweiterungen im zentralen Werk in Puurs/Belgien. Die EU stockte ihre Bestellmenge Anfang Jänner von 1,3 auf gut 2 Milliarden Dosen auf, sodass die Produktion dort kurzfristig erweitert werden musste. Maschinen werden ausgetauscht, Prozesses angepasst, neue Genehmigungen eingeholt. Das soll laut Pfizer bis 22. Februar erledigt werden, danach läuft die Produktion auf Hochtouren, so dass bis Ende März sogar um ein Drittel mehr Impfstoff ausgeliefert werden. Für Österreich bedeutet das rund 1 Million Dosen. Astra Zeneca argumentiert mit Problemen in der Lieferkette und unklaren Mengenangaben seitens der EU.

3. Warum wird der Impfstoff nicht an mehreren Standorten hergestellt?

Die Impfstoff-Produktion ist eine "hoch komplexe Angelegenheit“, sagt Pharmig-Generalsekretär Alexander Herzog zum KURIER. Es seien extrem viele Vor- und Zwischenschritte nötig. Die Anlagen seien teuer, das Personal muss speziell geschult werden. Auch die Abfüllung und Verpackung erfordert riesige Mengen an Glas-Fläschchen und Karton, die erst jemand in ausreichender Menge produzieren und liefern muss. Dazu kommt: "Noch nie mussten in so kurzer Zeit so große Menge produziert werden wie jetzt", weiß Herzog. Die neue mRNA-Technologie erfordert außerdem ein völlig neues, bisher in der Massenfertigung noch nicht eingesetztes Produktionsverfahren.