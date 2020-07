Pharmig-Chef: Österreich soll sich rasch Covid-Impfstoff sichern

Sollen einzelne Länder wie Österreich schon jetzt vorbestellen, wie es einige Pharmafirmen empfehlen?

Da appelliere ich an die Politik, sich in die europäischen Bestellprozesse tunlichst einzubringen. Sie muss festlegen, in welcher Sequenz die Bevölkerung durchgeimpft wird, also wer den Impfstoff zuerst bekommt. Da wird man ein Risikoprofil erstellen müssen. Bis jetzt hören wir dazu sehr wenig. Wir brauchen aber von den Staaten Signale, mit welchem Bedarf sie rechnen. Von einer gesamten Durchimpfung der Bevölkerung gehen wir nicht aus und sind auch Gegner einer Impfverpflichtung.

Sie rechnen damit, dass die EU den Corona-Impfstoff für die Mitgliedsstaaten zentral bei einem oder mehreren Herstellern beziehen wird?

Es gehören sowohl der Preis, Menge, Lieferzeit und Lieferklauseln zentral verhandelt. Es handelt sich ja um Bestellungen für Produkte, die es noch gar nicht gibt.