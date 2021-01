Astra Zeneca Österreich sieht Erleichterung bei Logistik

Bis Ende Februar sollen laut Gesundheitsministerium insgesamt 343.547 Dosen des Astra Zeneca-Vakzins in Österreich eintreffen. "Astra Zeneca hat sich verpflichtet, der EU bis 2021 300 Millionen Dosen zur Verfügung zu stellen und erwartet, diese Verpflichtung zu erfüllen", wurde auf APA-Nachfrage zur Diskussion über die vereinbarten Liefermengen in der EU betont. "Wir werden im Februar und März mehrere zehn Millionen Dosen in die Europäische Union liefern, während wir die Produktionsmengen weiter hochfahren."

Die AstraZeneca Österreich GmbH betreibt in Österreich klinische Forschung und beschäftigt rund 140 Mitarbeiter. Als Marketing- und Vertriebsgesellschaft sei man "stolz, Teil eines Unternehmens zu sein, welches im April letzten Jahres eine außergewöhnliche Partnerschaft mit der Universität Oxford für die weltweite Entwicklung, Produktion und Lieferung eines potenziellen Impfstoffs eingegangen ist und sich dabei verpflichtete hat, diesen während der Pandemie in so viele Länder wie möglich ohne Gewinn zur Verfügung zu stellen." Auch die Mitarbeiter in Österreich hätten "unermüdlich daran gearbeitet, dass der Impfstoff, sobald er zugelassen ist, schnellstmöglich am österreichischen Markt angewendet werden kann", wurde betont.