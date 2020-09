Mit Hilfe von Big Data lassen sich Psychosen früh erkennen

Prävention

Der Forschungsleiter Professor Paolo Fusar-Poli vom Institut für Psychiatrie am renommierten King's College in London stellt fest: "Prävention ist der vielversprechendste Weg zur Verbesserung der psychischen Gesundheit junger Menschen. Die psychische Gesundheit dieser Generation steht besonders unter Stress, insbesondere angesichts der anhaltenden Sorge um Covid-19. Die Zukunft für diejenigen, die von Psychosen bedroht sind, besteht darin, einzugreifen, bevor die Störungen zuschlagen".

Aufzeichnungen durchforsten

"Wir haben eine sogenannte Data-Mining-Methode entwickelt, um medizinische Aufzeichnungen nach Personen zu durchsuchen, bei denen das Risiko besteht, eine Psychose zu entwickeln. Viele medizinische Aufzeichnungen sind ziemlich unstrukturiert, wobei Informationen zur psychischen Gesundheit in Abschnitten versteckt sind, die keine systematische Forschung erlauben. Unser Data-Mining-System führt eine umfassendere Suche in den Aufzeichnungen von Personen durch, die in ein Krankenhaus überwiesen wurden, und sucht dabei nach Schlüsselwörtern wie Gewichtsverlust, Schlaflosigkeit, Kokain, Schuldgefühle usw. Wir können nach 14 verschiedenen Begriffen suchen, die wir dann hinsichtlich des Psychoserisikos bewerten. Zu diesem Zeitpunkt werden die Patienten möglicherweise zu einem Einzelgespräch eingeladen. Wir haben festgestellt, dass Prävention das Risiko der Entstehung einer Psychose halbieren kann".

Fast 100.000 Patientendaten ausgewertet

Die elektronischen Systeme haben 92.151 Patienten über einen langen Nachbeobachtungszeitraum ausgewertet. Es hat sich gezeigt, dass die Methode gut funktionierte, um gefährdete junge Menschen zu erkennen, obwohl Fusar-Poli davor warnte, dass "diese Ergebnisse noch in anderen Ländern wiederholt werden müssen, bevor sie in die klinische Routine eintreten können, aber sie sehen sehr vielversprechend aus."

Fusar-Poli meint, dass der Nachweis, dass die jungen Menschen gefährdet sind, der erste Schritt zur Prävention sei. Präventive Interventionen bei diesen Menschen können sich in mehreren Vorteilen niederschlagen:

"Obwohl die anfänglichen Kosten für die Einrichtung spezialisierter Dienste zur Erkennung psychose-gefährdeter junger Menschen höher sind, ist ein Eingreifen vor dem Ausbruch einer Psychose mit weniger Behandlungen und weniger Krankenhaustagen verbunden, zusätzlich zu den greifbaren und sozialen Vorteilen für die Gesundheit. Das bedeutet, dass in Großbritannien das Gesundheitssystem rund 1000 Pfund (rund 1120 Euro) pro diagnostiziertem Patienten einspart."