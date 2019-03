Leben mit Schizophrenie: Das sind die häufigsten Vorurteile

In der wörtlichen Übersetzung aus dem Griechischen bedeutet Schizophrenie „Spaltungsirresein“, was zu Missverständnissen und falscher Verwendung von „schizophren“ in der Alltagssprache geführt hat. Die Erkrankung beeinflusst zwar die gesamte Persönlichkeit: Alles was einen Menschen ausmacht, kann betroffen sein – erleben, lernen, Gefühle mitteilen und verstehen. Betroffene haben das Gefühl, nicht mehr die Person zu sein, die man immer war. „ Schizophrenie ist aber keine Persönlichkeitsspaltung.“

Dopamin-Ausschüttung

Die Realität stellt sich für Erkrankte anders dar, weil alle Außenreize ungefiltert auf sie treffen. Sie können nicht zwischen wichtigeren und weniger wichtigen Reizen differenzieren. Das liegt daran, dass die Kommunikation zwischen den Gehirnarealen nicht so funktioniert, wie sie sollte. Dies lässt sich auf die Dopaminausschüttung zurückführen – ein wichtiger Botenstoff des Nervensystems, der nicht nur für die Steuerung von Bewegung, sondern auch für den psychischen Antrieb verantwortlich ist. Menschen mit Schizophrenie reagieren auf Reize mit mehr Dopamin-Ausschüttung in bestimmten Hirnarealen. Das verändert und stört die Kommunikation zwischen den Regionen. Die Folgen zeigen sich auf unterschiedliche Weise. Zum einen gibt es die sogenannten Positivsymptome, wie etwa Wahnideen oder Halluzinationen. Zum anderen leiden Schizophrenie-Erkrankte häufig auch an Negativsymptomen, die von Antriebslosigkeit und Schwierigkeiten, sozial zu interagieren, gekennzeichnet sind.

Die ersten Anzeichen

Bei manchen Menschen beginnt es mit Verstimmungen. Häufig zeigt sich auch der Abbruch von sozialen Kontakten, also ehemals beste Freunde werden ignoriert. Gute Schüler verschlechtern sich plötzlich. „Mit 16 Jahren hatte ich einen Leistungseinbruch in der Schule“, erinnert sich Christina: „Ich begann, Stimmen zu hören und versteckte Nachrichten wahrzunehmen. Zum Beispiel habe ich mich beim Fernsehen gefragt, warum mich die Moderatorin so komisch ansieht, was sie mir sagen will.“ Das Mädchen schottete sich zunehmen ab. Alles wurde zur Gefahr, ihre Mitschüler und sogar die Familie. „Man denkt, die anderen könnten die eigenen Gedanken hören.“ Christinas Mutter suchte eine Psychotherapeutin mit ihr auf, diese kam damals zu dem fatal falschen Ergebnis: eine Sinnkrise nach der Pubertät.