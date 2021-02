In Israel kann man sich jetzt im Möbelhaus impfen lassen

Impfstoffe wurden am Montag auch andernorts verabreicht: auf dem Open-Air-Markt von Machane Yehuda in Jerusalem sowie in den großen Einkaufszentren in Eilat, Ashdod und Beersheva. Ach in Bars und auf öffentlichen Plätzen in Tel Aviv konnte man sich impfen lassen - in einigen Fällen wird jedem, der sich freiwillig impfen lässt, ein Gratis-Essen angeboten.

"Unser Hauptziel ist es, alle impfen zu lassen", sagte Magen David Adom vom Roten Davidsstern, dem Pendant zum Roten Kreuz. "Die Idee ist, dass wir zu den Menschen kommen, wenn sie nicht zu uns kommen. Wir haben spezielle Pop-up-Impfstationen, die fast überall schnell eingerichtet werden können."