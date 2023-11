Metaller einigen sich in KV-Verhandlungen auf plus 8,6 Prozent

Rückwirkend ab November sollen die Löhne und Gehälter in der Metalltechnischen Industrie um 10 Prozent steigen. Das gilt bis zu einem Bruttoeinkomme von 4.200 Euro, maximal beträgt das Plus 400 Euro pro Monat. Das bedeute für die Bediensteten in dem Bereich durchschnittlich ein Plus von 8,6 Prozent, heißt es in einer Aussendung des Fachverbands der Metalltechnischen Industrie (FMTI).

Im zweiten Jahr, also ab November 2024 gibt es dann eine Anhebung in Höhe der Inflation (Verbraucherpreisindex) + 1 Prozent.