Metaller-Streik: „Die Inflation sollte zumindest drinnen sein“

Vor dem Firmenstandort der „iSi GmbH“ in der Wiener Kürschnergasse ist am frühen Morgen üblicherweise wenig los. Doch am gestrigen Dienstag sah das Bild ganz anders aus: Mitarbeiter, Betriebsrat und Gewerkschaft versammelten sich mit Tröten und Transparenten mit der Aufschrift „Wir kämpfen für unseren Kollektivvertrag“ vor dem Firmensitz, um ihrem Ärger nach der am Montag ergebnislosen Verhandlungsrunde Luft zu machen.

„11,6 Prozent“ skandierten sie und machten damit auf ihre Forderungen aufmerksam: „Es ist noch kein respektvolles Angebot gekommen. 2,7 Prozent, 130 Euro Fixbetrag und 1.200 Euro Einmalzahlung ist noch immer unter der Inflationsrate“, betont Tanja Bernhardt von der Gewerkschaft PRO-GE. Von den geforderten 11,6 Prozent wird man seitens der Gewerkschaft laut Bernhardt auch nicht abrücken.