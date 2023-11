Die Warnstreiks im Handel haben begonnen

Im heimischen Handel wird zum ersten Mal seit langem gestreikt. Am Donnerstagmorgen fanden Warnstreiks im Wiener Donauzentrum statt. Auch aus Salzburg und Tirol werden erste Warnstreiks gemeldet.

Die Warnstreiks, unter anderem in Supermärkten, Modegeschäften oder Buchläden, sollen bis zum 3. Dezember weitergehen, finden also auch am ersten Einkaufssamstag vor Weihnachten statt. Erst am 5. oder 6. Dezember soll weiterverhandelt werden.

➤ Mehr lesen: Worauf es beim Streiken ankommt