Metaller-KV: „Wir versuchen einen Abschluss zu finden, der weniger kostet“

Der Vorwurf des Gewerkschafters Hans Karl Schaller in der Mittwoch-Ausgabe des KURIER, dass die Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie (FMTI) gar keinen KV-Abschluss, sondern die Sozialpartnerschaft zerstören wollen, hat für viel Aufsehen gesorgt. „Das ist Schwachsinn“, kontert FMTI-Obmann Christian Knill. „Wir wollen so schnell wie möglich einen Abschluss, um die Unsicherheit in den Betrieben beenden.“

Indes schießt er sich auf den erst im Juni 2023 gewählten Pro-Ge-Chef und Metaller-Verhandler Reinhold Binder ein. „Die Verhandlungen sind heuer deshalb so schwierig, weil sich ein neuer ‚Koch‘ profilieren will“, sagt der Arbeitgebervertreter.

Indes bleibt er dabei, dass sich die Unternehmen der Metallindustrie einen Abschluss in der Höhe der rollierenden Inflation (9,6 Prozent) nicht leisten können.

Wie berichtet, lautet das Angebot der Industrie sechs Prozent plus eine Einmalzahlung in Höhe von 1.200 Euro.